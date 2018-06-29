ابن سلمان اجتمع بنتنياهو في الأردن

وطن- وكالات: التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الأردن يوم الاثنين في 18 حزيران/ يونيو الجاري.

هذه المعلومات أكدها مسؤول خليجي رفيع المستوى على اطلاع مباشر بحيثيات هذا اللقاء الذي جاء بمبادرة وتحضير من ولي عهد دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد.

وقال المسؤول إن المعلومات حول ما جرى في هذا اللقاء شحيحة جداً، ولكن النقاش العام تناول ما يسمى بـ "صفقة القرن" واعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمة لاسرائيل.

وربط المسؤول الخليجي بين الأحداث التي شهدها الأردن مؤخراً حول الأزمة الاقتصادية وبين هذا الاجتماع "الذي أتى بعد تقديم السعودية والإمارات العربية المتحدة مساعدات للأردن تجاوزت المليارين ونصف المليار دولار".

وعقب ذلك، لاحظ هذا المسؤول أن لهجة الأردن ظهر فيها بعض التغيير حيال قرار الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، والمعروف أن الأردن كان قد رفض بشدة هذا القرار بعيد صدوره واعتبره "باطل قانوناً لأنه يكرّس احتلال إسرائيل للشطر العربي من المدينة".

تعقيب فوري لوسائل إعلام إسرائيلية

وفور نشر الخبر سارعت وسائل إعلام عبرية لنشر الآتي في الخبر قائلةً: "أفادت قناة الميادين عن مصادر خليجية بان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد اجتمعا في الأردن خلال الأسبوع الماضي".

وانبرت القناة العاشرة العبرية لتقول"وأُفيد أيضاً في قناة الميادين أن اللقاء تمحور بـ "صفقة القرن"، والاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل".

"الميادين"