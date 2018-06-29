جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في الجولان

وطن-وكالات: أكدت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب على الحدود الشمالية مع تصاعد القتال بين قوات الجيش السوري والمعارضة في الجنوب السوري.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن "قوات الجيش رفعت مستوى التأهب في مرتفعات الجولان في ضوء التصعيد الأخير في القتال جنوبي سوريا والاقتراب المتزايد للجيش السوري من الحدود".

وأضافت "لا تتوقع إسرائيل مواجهة مباشرة مع الجيش السوري، لكنها تستعد لاحتمال حدوث آثار غير مباشرة من هجوم الجيش، بمساعدة من روسيا وإيران، على منطقة درعا، التي لا تبعد سوى 60 كلم عن الحدود الشمالية".

ولفتت الصحيفة في هذا الصدد، إلى توجه رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت إلى واشنطن مساء الخميس؛ لإجراء لقاء سريع مع نظيره الأمريكي.

في حين "يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الأحد؛ لمناقشة استعداد الجبهة الداخلية لشن حرب في الشمال"، حسب "هآرتس".