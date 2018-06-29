مصرع "محمد خديجة" من قلنسوة دهسا قرب جلجولية

وطن-وكالات: لقي المواطن محمد أسعد خديجة (52 عاما) من مدينة قلنسوة مصرعه في حادث دهس من قبل سيارة قرب قرية جلجولية بمنطقة المثلث الجنوبي، صباح اليوم الجمعة.

وذكر المركز الطبي في جلولية أنه "عند الساعة 05:20 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول تعرض سائق شاحنة عندما خرج من شاحنته للدهس من قبل سيارة مارة من المكان على شارع رقم 6 قرب محوّل الطرقات كيسم".

وأضاف المركز أن أفراد الطاقم قدموا العلاج للمصاب الذي وصفت جروحه بأنها خطيرة وتم نقله إلى مستشفى "بيلنسون" غير أن كل محاولات الأطباء لإنقاذ حياته باءت بالفشل، وأقروا وفاته.

(عرب 48)