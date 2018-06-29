فيديو| فضيحة جديدة .. المعارضة السورية تتلقى مساعدات لوجستية وأسلحة من إسرائيل

رام الله- وطن: قدمت دولة الاحتلال الإسرائيلي لسنوات الأسلحة والدعم المالي والطعام والوقود والمساعدات الطبية بصورة منتظمة لقوات المعارضة السورية، بهدف خلق مليشيات صديقة لها قرب الحدود .

وفي فضيحة جديدة نشر جيش الاحتلال فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، لنقله شحنة من المعدات اللوجستية، والأسلحة لقوات المعارضة السورية في درعا، وتظهر الصور افراداً مقنعين من المعارضة يستلمون هذه الشحنة.

هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها جيش الاحتلال الأسلحة والذخائر والمساعدات للمعارضة، فقد أظهرت صور نشرها الجيش السوري لاغتنامه الكثير من الأسلحة والذخائر المصنعة في دولة الاحتلال في كثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وكانت وسائل اعلام عبرية أكدت الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب على الحدود الشمالية مع تصاعد القتال بين قوات الجيش السوري والمعارضة في درعا جنوب سوريا.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن "قوات الجيش رفعت مستوى التأهب في مرتفعات الجولان في ضوء التصعيد الأخير في القتال جنوبي سوريا والاقتراب المتزايد للجيش السوري من الحدود".

وبتزامن مع ذلك قال جيش الاحتلال في بيان له صباح اليوم أن تسليم هذه الشحنة استمر على مدار ساعات خلال الليلة الماضية في داخل الاراضي السورية .

كما أوضح البيان أن جيش الاحتلال، يتابع الأوضاع جنوب سوريا و"جاهز لسيناريوهات متنوعة"، مؤكدا أنه "لن يسمح بعبور سوريين فارين إلى داخل الأراضي المحتلة".

ويواصل الجيش السوري تقدمه في ريف درعا، وقد سيطر على "بلدة الحراك" في ريفها الجنوبي الشرقي، بعد معارك مع الفصائل المسلحة.

كذلك استعاد الجيش السوري السيطرة على قريتي علما والصورة في الريف الجنوبي الشرقي لدرعا.