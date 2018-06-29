3 إصابات برصاص الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

البيرة- وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية عقب صلاة الجمعة، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، والتي دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية، رفضا لما تسمى صفقة القرن.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

وأكدت مصادر طبية أن 3 شبان اصيبوا بالرصاص المطاطي المغلف بالمطاط، تم نقلهم لتلقي العلاج في المشافي القريبة .