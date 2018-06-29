مصطفى البرغوثي: التحالف التقدمي يطالب بالانهاء الكامل للاحتلال و الاستيطان وحصار غزة

رام الله-وطن: قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن مؤتمر التحالف التقدمي و الذي عقد في نيبال بمشاركة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، و الذي يضم عددا كبيرا من الاحزاب و المنظمات التقدمية بمن فيها احزاب حاكمة في بلدان كألمانيا و السويد و اسبانيا، أصدر اليوم قرار خاصا بدعم القضية الفلسطينية، تضمن تأييد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير و إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس، وضرورة الالتزام بانهاء احتلال الدولة الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي الى القيام بمسؤولياته بانهاء الاحتلال و الاعتراف الفوري و غير المشروط بدولة فلسطين.

وطالب البيان بالانهاء الكامل للنشاطات الاستيطانية بما في ذلك النشاطات الاستيطانية في القدس، وبوقف عمليات هدم بيوت الفلسطينيين وكل أشكال التمييز ضدهم، كما طالب البيان اسرائيل بوقف و الغاء الاعتقالات الإدارية.

و قال البرغوثي، ان البيان الذي اتخذ باجماع المشاركين أدان استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة و طالب برفعه فورا، كم دعا الولايات المتحدة الى التوقف عن خطواتها الأحادية مثل قرار نقل السفارة الاميركية الى القدس و قرارها بالإنسحاب من مجلس حقوق الانسان.

و قال البرغوثي، ان هذا هو الانجاز الثاني الذي نحققه في محافل عالمية هامة خلال أقل من اسبوع بعد القرارات المناصرة لفلسطين التي اتخذتها الاشتراكية الدولية.