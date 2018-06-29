شهيدان واصابة العشرات على حدود غزة

وطن: استشهد طفل وشاب برصاص الاحتلال خلال مشاركتهما في مسيرة العودة.

وقال مراسلنا في غزة ان فوزي الحمايدة 24 عاما استشهد برصاص الاحتلال في رفح.

وكانت وزارة الصحة اعلنت استشهاد طفل يبلغ من العمر 13 عاما جراء اصابته بعيار ناري اطلقته قوات الاحتلال عليه، ما ادى الى اصابته بالرأس .

واعلنت وزارة الصحة اصابة 310 شخصا حتى كتابة الخبر بجراح مختلفة منها 43 اصابة تم تحويلها للمستشفيات و91 اصابة للنقاط الطبية حيث جرى معالجتها ميدانيا .

وانطلقت حشود المواطنين باتجاه مناطق التماس مع الاحتلال الإسرائيلي شرق القطاع، بعيد صلاة عصر اليوم، وذلك بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، التي تتواصل في غزة للأسبوع الرابع عشر على التوالي.