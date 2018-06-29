نصر الله: محركات صفقة القرن انطلقت بقوة

وطن: قال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله أن "محركات صفقة القرن انطلقت بقوة".

وقال نصر الله "أننا قد نكون على مقربة من إعلان رسمي أميركي بشأن هذه الصفقة".

واضاف " ان ما يجري في المنطقة والخطوات الأميركية تأتي في سياق التحضير لتصفية القضية الفلسطينية."

ودعا نصر الله جميع الاطراف للتصدي للخطة الامريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

واشاد نصر الله بنجاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بتثبيت معادلة راسخة في الرد على القصف الاسرائيلي على غزة، في اشارة لما اعلنته ونفذته فصائل المقاومة بالرد بشكل سريع على اي قصف اسرائيلي.

واكد نصر الله أن الوضع في المنطقة يسير لصالح محور المقاومة من سوريا إلى اليمن.

وفي الشأن السوري، أكد نصر الله أننا أمام تحول وانتصار كبير جداً في الجنوب السوري، وأن كل المعطيات تشير إلى انهيارات كبيرة في صفوف الجماعات المسلحة في هذه الجبهة، قائلاً "هناك اندفاعة شعبية كبيرة في الجنوب السوري للعودة إلى حضن الدولة"، وأضاف "معركة سوريا هي معركة كل المنطقة ومستقبلها".