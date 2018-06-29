مستوطنون يقتلعون أشجارا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

رام الله - وطن: اقتلع مستوطنون عددا من الأشجار المثمرة في أراضي منطقة "عين القسيس" من أراضي بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم، اليوم الجمعة.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح ، أن مستوطني مستوطنة "سيدي بوعز" المقامة على أراضي المواطنين، قاموا باقتلاع 20 شجرة عنب وزيتون تعود ملكيتها للمواطن أحمد رزق عيسى، إضافة إلى سرقة ثلاث لفات أسلاك شائكة.

وأشار صلاح الى أن المستوطنين قاموا بتدمير جزء من الجدران الاستنادية التي تحيط بأرض المواطن المذكور، لافتا إلى أن المزارعين في "عين القسيس" يتعرضون دائما إلى مضايقات من قبل المستوطنين بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم

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