الاحتلال يمدد توقيف الأسير نور الدين شناوي للمرة الثالثة على التوالي

رام الله - وطن: مددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، توقيف الأسير نور الدين شناوي (20 عاما) من جنين للمرة الثالثة على التوالي، بحجة محاولة طعن اسرائيلي في العفولة مطلع الشهر الجاري.

ووجهت محكمة الاحتلال في مدينة الناصرة بأراضي الـ48، لائحة اتهام رسمية للأسير شناوي.

وذكر والد الأسير نور الدين، اليوم الجمعة، إنه لم يتمكن من حضور محكمة نجله نظرا لعدم حصوله على التصريح اللازم، مؤكدا ان النيابة العامة الإسرائيلية زعمت أن نجله أقدم على محاولة قتل مستوطنة في العفولة على خلفية وطنية، كما وجهت له تهمة حيازة سكين، ودخول اسرائيل دون تصريح .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الجريح شناوي بتاريخ 11 حزيران الجاري، بعد ملاحقته وإطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته في القدم.

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