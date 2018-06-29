الأردن: اتفاق على وقف إطلاق نار في جنوب سوريا

وطن: أعلن مصدر رسمي أردني، اليوم الجمعة، أن هناك تقارير مؤكدة عن التوصل إلى وقف لإطلاق نار في جنوب سوريا سيفضي إلى "مصالحة" بين المسلحين والجيش السوري، بعد أن تسببت المعارك بينهما في إثارة مخاوف من وقوع كارثة إنسانية.

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل عن التقارير، التي تحدثت عن الاتفاق في المنطقة التي تشن فيها القوات السورية هجوماً منذ الأسبوع الماضي، لاستعادة أراض تسيطر عليها الجماعات المسلحة.

وقالت جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة في وقت سابق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "الأردن يرحب بأي اتفاق للهدنة والتهدئة، حفاظاً على أرواح المدنيين وخصوصاً الأطفال والنساء".

ودفع هجوم الجيش السوري عشرات الآلاف من الأشخاص نحو الحدود مع الأردن وآلافاً آخرين نحو الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.