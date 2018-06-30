عائلة الجندي "غولدن" تدعو للاحتشاد بغلاف غزة وإطلاق طائرات ورقية

غزة- وطن: طالبت عائلة الجندي المفقود في قطاع غزة خلال عدوان الاحتلال الأخير على القطاع "هدار غولدن" المستوطنين للاحتشاد في مستوطنات غلاف غزة يوم الجمعة المقبل 6 يوليو.

وناشدت العائلة المستوطنين الاحتشاد لإطلاق 1000 طائرة ورقية باللونين الأبيض والأزرق دعما للجنود الأسرى في غزة.

وكانت العائلة أعلنت عن البدء بحملة جديدة لإعادة الجنود الأسرى في غزة هدار غولدن، وأورون شاؤول.

وقالت العائلة، إن الحملة ستشمل نشر منشورات وبوستات في تطبيقات ومواقع على الانترنت تحت عنوان "ليتذكر شعب إسرائيل إعادة هدار وشاؤول"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.