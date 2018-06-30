تشييع جثماني الشهيدين الحمايدة والطفل أبو النجا في رفح وخانيونس

غزة-وطن: شيع المواطنون في مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة ظهر اليوم السبت، جثماني الشهيدين الشاب محمد فوزي الحمايدة (24 عاما) والطفل ياسر أمجد أبو النجا (14 عاما)، إلى مثواهما الأخير، وسط صيحات من الغضب والتنديد بجرائم إسرائيل ضد شعبنا، خاصة قتل الأطفال بدم بارد.

وأنطلق موكبا تشييع الشهيدين الحمايدة وأبو النجا من أمام مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، ملفوفين بالعلم الفلسطيني، باتجاه منزلي ذوي الشهيدين في خان يونس ورفح لإلقاء نظرة الوداع عليهما، ثم أداء صلاة الجنازة على الشهيدين ومواراتهما الثرى.

وشارك في التشييع آلاف المواطنين، رافعين أعلام فلسطين، مرددين هتافات ضد جرائم الاحتلال، بحق أبناء شعبنا الأعزل، ومطالبين المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم، التي يرتكبونها ضد المشاركين في مسيرات شعبية سلمية.