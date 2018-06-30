قوى رام الله والبيرة تدعو لمساندة بدو الخان الأحمر واعتبار الجمعة المقبلة يوم تصعيد

رام الله-وطن: دعت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة، للمشاركة في الاعتصامات المتواصلة لحماية منطقة تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة مع استمرار التواجد اليومي فيه، لا سيما الفعاليات المسائية والأنشطة التي تقام لحماية التجمع من خطر الهدم والترحيل من قبل الاحتلال بهدف تفريغ المنطقة من سكانها في اطار سياسات التطهير العرقي.

كما دعت القوى في بيان لها وصل وطن، للمشاركة في الفعالية الحاشدة الاثنين المقبل على دوار المنارة الساعة 12:00 ظهرا رفضا لصفقة القرن ودعم الشرعية الفلسطينية، ومطالبتها لاستمرار التمسك الحازم برفضها، وذلك تطبيقا لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة ومواقف وبيانات القيادة المتمسكة بالثوابت الوطنية وبرنامج الاجماع الوطني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس .

كما وجهت القوى دعوة لاعتبار يوم الجمعة المقبل يوم للمسيرات والفعاليات الكفاحية على نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال،وقال البيان، ستكون الفعالية امام حاجز بيت ايل الاحتلالي، بعد صلاة الجمعة مؤكدين أهمية المشاركة من كافة القطاعات والمجموعات الشبابية ونشطاء المقاومة الشعبية وأبناء شعبنا الغيورين على القدس حماة مقدساتها الإسلامية والمسيحية، المخلصين الاوفياء لدماء الشهداء الابرار وانات الجرحى والأسرى.

وحيت القوى جماهير شعبنا التي خرجت امس في كل مكان رفضا لمشاريع ترامب نتنياهو، داعيةً جماهير شعبنا في رام الله والبيرة للمشاركة في الواسعة في برنامج الفعاليات للأسبوع الجاري