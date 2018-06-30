إعلان برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لأبنائهم لشهر تموز

القدس- وطن: أعلنت مؤسسة الصليب الأحمر، اليوم السبت، برنامج زيارات أهالي مدينة القدس المحتلة لأبنائهم الأسرى داخل سجون الاحتلال خلال شهر تموز المقبل.

وذكرت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أن زيارة الأسرى في سجني "عوفر وجلبوع" ستكون يومي 1و15/7، وفي سجون "مجدو" (أشبال وكبار) وهدريم والشارون-نساء" يومي 2 و16/7.

وأوضحت أن زيارة الأسرى في سجون "بئر السبع، الدامون-نساء"، نفحة" بتاريخ 4و18/7، سجن "عسقلان" 10 و24/7، "النقب"-الفوج الأول 11/7، "الرملة"-الفوج الثاني 15/7، سجن "ريمون" يومي 15و29/7، وسجن "النقب"-الفوج الثالث. 18/7.

وأشارت إلى أن الصليب الأحمر سوف يُسير خلال الشهر المقبل رحلتين لكل سجن.