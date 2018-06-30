التوتر يزيد خطر أمراض المناعة الذاتية

وطن- وكالات: توصلت دراسة طبية إلى وجود علاقة قوية بين تعرض الشخص لاضطرابات الإجهاد مثل اضطراب القلق واضطراب ما بعد الصدمة، وزيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض كرون.

وأجرى الدراسة باحثون، منهم أونور آنا فالديمارسدوتير، وشملت أكثر من مليون شخص في السويد لمدة 30 عاما. ونشرت في مجلة جاما.

وقال فالديمارسدوتير إن هذه هي الدراسة الأولى التي تبين العلاقة بين اضطراب ما بعد الصدمة وغيرها من اضطرابات الإجهاد وزيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية في عينة كبيرة من الأفراد.

(الجزيرة نت)