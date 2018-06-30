فيديو | المئات يطالبون برفع العقوبات عن غزة وسط نابلس

نابلس- وطن: انطلقت عصر اليوم السبت مسيرة، وسط نابلس، للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة.

وشارك في المسيرة المئات، الذين طالبوا بالوحدة وطنية ورفع العقوبات عن قطاع غزة.

ورفعوا العلم الفلسطيني بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "بدنا كهرباء في غزة، ارفعوا العقوبات عن غزة، الوطن يوحدنا، بالوحدة الوطنية نجابه الاحتلال ومستوطنيه" وهتفوا "بالروح بالدم نفديكِ يا غزة".

وخلال المسيرة رفع بعض الأشخاص على جانب الطريق صوراً للرئيس محمود عباس