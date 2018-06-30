مصرع الفتيين مؤيد حلس وضياء العرعير في انفجار شرق غزة

غزة- وطن: لقي مواطنان مصرعهما وأصيب 5 أخرون بجروح، مساء اليوم السبت، بانفجار في حي الشجاعية شرق غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة بأن إثنين من المواطنين توفوا بالانفجار وأصيب 8 أخرون بحروق وجراح مختلفة لايزال منهم 3 بحالة حرجة.

وتابع القدرة في تصريحات لاحقة، إن الوفيات الناتجة عن الانفجار هي الفتى مؤيد حيدر حلس 17 عاماً، والفتى ضياء ماجد العرعير 17 عاماً.

فيما قالت داخلية غزة إن الانفجار بسبب ألعاب نارية بكميات كبيرة كانت داخل منزل.