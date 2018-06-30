حراك رفع العقوبات: عناصر من الأمن اعتدوا على صحفية أثناء مسيرة نابلس

نابلس- وطن: قال القائمون على حراك رفع العقوبات عن غزة، إن عناصر من الاجهزة الامنية بلباس مدني اعتدوا على بعض المشاركين في مسيرة رفع العقوبات في نابلس.

واوضح الحراك في تصريحات مقتضبة، إن أجهزة امنية بلباس مدني اعتدوا على الصحفية لارا كنعان، اثناء تغطيتها المسيرة في نابلس، عصر اليوم.

وأشاروا الى أنهم صادروا هاتفها.

وأظهر مقطع فيديو في نهاية المسيرة، حدوث مناوشات بين المشاركين في مسيرة الحراك، وآخرين رفعوا صورا للرئيس محمود عباس.