8 بلدات في درعا تسلّم أسلحتها في إطار اتفاق مصالحة

وطن-وكالات: وافقت ثماني بلدات على الأقل في محافظة درعا جنوب سوريا على اتفاق للمصالحة مع دمشق، إثر مفاوضات تولتها روسيا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان "وافقت ثماني بلدات على الأقل في ريفي درعا الشمالي والشرقي على اتفاقات مصالحة إثر مفاوضات تولاها ضباط روس مع وجهاء محليين ومن تبقى من مقاتلين معارضين داخل كل بلدة".

ومن أبرز تلك البلدات داعل وإبطع والغارية الغربية والغارية الشرقية والكرك الشرقي، بحسب المرصد، الذي أفاد عن انتشار شرطة عسكرية روسية في عدد منها.

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إلى "انضمام قرى وبلدات داعل والغارية الشرقية وتلول خليف وتل الشيخ حسين إلى المصالحات بعد تسليم المسلحين أسلحتهم للجيش تمهيدا لتسوية أوضاعهم وفق القوانين والأنظمة النافذة".

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد مباشرة من بلدة داعل، حيث تجمع عشرات المواطنين رافعين الأعلام السورية وصورا للرئيس بشار الأسد، مرددين الهتافات المؤيدة له وللجيش.