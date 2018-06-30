نتنياهو يزعم: أمريكا لم تعرض عليّ خطة السلام وجهودها تتركز حاليا لحل أزمة غزة

وطن-وكالات: زعم رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن "المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات لم يعرضا عليه خطة السلام الامريكية التي يعملان عليها خلال زيارتهما للقدس الاسبوع الماضي، مؤكدا أن الجهود الأمريكية تنصب حاليا على حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ونقلت القناة العاشرة عن نتنياهو قوله إن "الأمريكيين يركزون الآن على إيجاد حل للأزمة في غزة، لكنهم يواجهون صعوبات في جمع الأموال من بقية العالم لإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة".

وبحسب زعم القناة العبرية فإن أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه الأمريكيين والأمم المتحدة هو رفض الرئيس محمود عباس التعاون، لذا فان "الإدارة الأمريكية تتجه لتحقيق استقرار الوضع في غزة دون عباس".