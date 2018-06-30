ماسكيرانو يعتزل اللعب الدولي بعد وداع الأرجنتين لكأس العالم

وطن- وكالات: أعلن المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، اعتزاله اللعب الدولي رسميا مع منتخب التانجو، وذلك عقب توديع منتخب بلاده لمنافسات كأس العالم في روسيا، عقب الخسارة أمام فرنسا 4-3 في الدور ثمن النهائي للبطولة.

وكشف ماسكيرانو عن اعتزاله فى تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال "انتهت القصة برمتها، لقد قدمنا كل ما لدينا اليوم، ولعبنا ضد منافس عظيم، الآن سأتحول لتشجيع المنتخب على أمل أن يحقق هؤلاء اللاعبين إنجازات فى المستقبل".

جدير بالذكر أن ماسكيرنو نجم برشلونة السابق، هو عميد لاعبي الأرجنتين في المباريات الدولية برصيد 147 مباراة بفارق 3 مبارات عن خافيير زانيتى نجم انتر ميلان السابق.