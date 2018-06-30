يعالون يعلن إنشاء حزب سياسي جديد لمنافسة نتنياهو

وطن: أعلن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه بوجي يعالون، عن تدشينه حزبا إسرائيليا جديدا، لمنافسه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال يعالون إنه ينوي إنشاء حزب سياسي جديد ينافس على رئاسة الوزراء، ويصبح ندا منافسا قويا لحزب الليكود الحاكم، بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي أقاله من منصبه كوزير للدفاع، قبل عامين.

كتبت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم السبت، أن "يعالون رفض الاشتراك في حكومة إسرائيلية بقيادة نتنياهو، وأنه سينشيء حزبا جديدا ومستقلا، بعيدا عن أي توجهات، يضم أعضاء من اليمين واليسار معا في كتلة سياسية واحدة، يمثل مواطني إسرائيل".

ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "يعالون منذ أن أقاله نتنياهو من منصبه كوزير للدفاع قبل عامين، تقريبا، وهو يكيل الاتهامات لرئيس الوزراء، ويعلن، دوما عن نيته تدشين حزب سياسي جديد".