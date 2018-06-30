فيديو | مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على اهالي تل الرميدة

الخليل- وطن: منع المستوطنون سكان حي تل الرميدة في الخليل، من الوصول لمنازلهم، واعتدوا بالضرب على المواطنين بحماية جنود الاحتلال.

وقال بسام ابو عيشة مسؤول اللجنة الإهلية في تل الرميدة، ان هناك هجمة شرسة على اهالي تل الرميدة بالتنسيق بين المستوطنين وجيش الاحتلال، حيث يقوم جيش الاحتلال بالاعتداء على المواطنين ويمنعهم من الوصول لمنازلهم بحرية ويمنع الزيارات من خارج المنطقة، كما يقوم المستوطنون بمهاجمة المنازل والأطفال والنساء بحماية الجيش.

وقال عزات الكركي القائم بأعمال منسق شباب ضد الاستيطان "نلاحظ ان هناك سياسة تهويدية جديدة في المناطق المحاذية للمستوطنات، وزيادة ملحوظة بالتشديد على الحواجز، من خلال الرجوع لسياسة الأرقام والأسماء ومنع دخول غير الساكنين، بالإضافة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين والجيش معا.