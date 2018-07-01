حالة الطقس: أجواء صيفية والحرارة أعلى من معدلها

رام الله- وطن: توقعت دائرة الأصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأحد، صيفياً عادياً وصافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً الاثنين، فيكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.