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انخفاض على اسعار المحروقات

01.07.2018 08:24 AM
انخفاض على اسعار المحروقات

رام الله- وطن: اعلنت الهيئة العامة للبترول عن تخفيض اسعار المحروقات لشهر تموز الجاري .

واوضحت الهيئة في بيانها لها ان سعر لتر السولار أصبح (5.92) بانخفاض (0.15) للتر.

والبنزين 95 أصبح (6.28) بانخفاض (0.11) اغورة للتر .

وجاءت اسعار المحروقات بالشيقل كما يلي:

بنزين 98 7.00/ لتر

كاز 5.92/ لتر

اسطوانة غاز (5 كغم) 25/ اسطوانة

اسطوانة غاز (12 كغم) 61/ اسطوانة

اسطوانة غاز (48 كغم) 244/ اسطوانة

وحددت الهيئة سعر توصيل الغاز كما يلي : 

• سعر لتر الغاز واصل الى المؤسسات والعمارات (2.64) شيكل اسرائيلي.

• سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك (2) شيكل فقط.

ودعت الهيئة اصحاب المحطات وموزعي الغاز للالتزام بالاسعار أعلاه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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