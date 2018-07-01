انخفاض على اسعار المحروقات

ثلاثة أسرى من الضفة يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أنباء عن "هجوم صوتي" جديد على دبلوماسيين أمريكيين في الصين

سفير أمريكا باستونيا يتقاعد احتجاجاً على مواقف ترامب تجاه أوروبا

بالون حارق انطلق من غزة ووصل إلى القدس