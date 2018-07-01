ثلاثة أسرى من الضفة يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت اذاعة شؤون الاسرى، أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم الأول من تموز أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير كامل محمود حسن عطاطرة (46 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير ثائر ناجح توفيق حنينى (37 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير لؤي يوسف منسي عيدة (38 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في السجون.