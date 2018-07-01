بنك القدس يعلن عن إندماج فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين ودخوله كشريك إستراتيجي في البنك

وطن: اعلن بنك القدس عن توقيع إتفاقية شراكة إستراتيجية مع البنك الأردني الكويتي يتم بموجبها إندماج فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين وضم موجوداته ومطلوباته في بنك القدس، كما يتم بموجب الإتفاقية دخول البنك الأردني الكويتي كشريك إستراتيجي في بنك القدس بنسبة 10 % من رأس مال البنك وحصوله على مقعد تمثيلي في مجلس الإدارة.

وقع الإتفاقية التى جرت يوم الخميس الماضي في عمان السيد أكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس إدارة بنك القدس ودولة السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي بحضورنائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس السيد دريد جراب والسيدان منتصر الششتري وزيد الجلاد نائبا الرئيس التنفيذي لبنك القدس و السيد محمد ياسر الأسمر مدير عام البنك الأردني الكويتي والسيد هيثم البطيخي رئيس منتجات التجزئة والبنكية الخاصة.

جاءت هذه الإتفاقية كخطوة إيجابية لتشجيع البنوك العاملة في فلسطين على الإندماج فيما بينها وبما يعزز المتانة المالية لدى البنوك بالشكل الذي يؤدي إلى خدمة الإقتصاد الوطني الفلسطيني.

وتعقيبا على هذه الإتفاقية قال رئيس مجلس إدارة بنك القدس السيد أكرم عبد اللطيف جراب "هذه الإتفاقية جاءت ضمن سياسة بنك القدس وإستراتيجيته على تعزيز الثقة بالاقتصاد الفلسطيني والمساهمة في الرقي بالخدمات المصرفية من خلال الاندماج والتوسع والانتشار جغرافياً."

وفي معرض تعليقه على هذه الإتفاقية قال رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي السيد عبد الكريم الكباريتي "إن هذه الخطوة تؤكد إيمان البنك الأردني الكويتي وثقته بأداء الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي بشكل خاص وتعكس حرص كبار مساهمي البنك ومجلس إدارته على استمرار التواجد بالسوق الفلسطيني بصورة أكثر فعالية وذلك من خلال تحويل تواجده واستثماره بأربعة فروع في فلسطين إلى مساهمة بنسبة 10 بالمئة في بنك القدس".

هذا وقد قامت سند كابيتال المستشار المالي للطرفين، بالتعاون مع شركة برايس واترهاوس كووبرز (PWC) بتقديم الاستشارات المالية والفنية لإتمام هذا الاندماج على أعلى مستوى من الشفافية والمهنية.

من الجدير ذكره أن بنكُ القدس سبق وإستحوذ على فروع وأصول بنك فلسطين الدولي، كما إستطاع البنك منذ الإعلان عن تأسيسهِ أن يرسخَ مكانتهُ ضمن المؤسساتِ المصرفيةِ بالقطاعِ المصرفي في فلسطين، و يطمحُ بنك القدس إلى أن يكون البنكُ المتميز في فلسطين وأن يكون المثالُ الذي يُحتذى به من خلال جهود كافة إدارات ودوائر البنك .