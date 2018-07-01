الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المقدسي رامي الفاخوري لحظة الإفراج عنه

القدس- وطن: أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال الأسير المقدسي رامي صالح الفاخوري، لحظة الإفراج عنه من أمام بوابة سجن النقب الصحراوي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الفاخوري وهو من سكان القدس القديمة بتاريخ 23-8-2017، وقضى فترة حكمه البالغة 11 شهرا في سجون الاحتلال.

الفاخوري مُدرّس وسبق أن اعتقل عدة مرات على خلفية نشاطه الاجتماعي في المسجد الأقصى، وقبل عدة سنوات أصيب إصابة بليغة في الوجه وفقد إحدى عينه أثناء تصديه لاقتحامات المستوطنين في المسجد الأقصى.