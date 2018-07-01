هيئة الأسرى: تصاعد الانتهاكات الطبية بحق 3 أسرى مرضى

وطن: أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بتراجع الحالة الصحية لثلاثة أسرى مرضى يقبعون في معتقلي "عوفر" و"نفحة"، نتيجة لتصاعد سياسة الاهمال الطبي بحقهم.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن الأسير حسام بشناق من قرية رمانة قضاء جنين، الذي يقبع في معتقل "عوفر" يعاني من مرض السكري، ومن مشاكل في الصدر والمعدة تُسبب له آلاما حادة، وهو بانتظار أن يتم تحويله لإجراء الفحوصات الطبية والصور بأقرب فرصة ممكنة.

فيما يعاني الأسير نضال أبو عياش (28 عاما) من بلدة بيت أمر قضاء الخليل، من تردي وضعه الصحي، فهو يعاني من عدم انتظام دقات القلب، ومشاكل بالشحنات الكهربائية في الدماغ، إضافة الى انه يعاني اضطرابات نفسية، تهدد حياته.

ولفت محامي الهيئة لؤي عكة عقب زيارته له في معتقل "عوفر" الى أن الأسير يعاني من قلة النوم، وقد أصيب الأسير مؤخرا بمرض جلدي نتج عنه ظهور حبوب حمراء تسبب له الألم، وهو بحاجة إلى عناية طبية فائقة بأسرع ما يمكن.

كما يعاني الأسير براء عيسى (21 عاما) من بلدة عناتا شمال شرقي مدينة القدس، والقابع في معتقل "نفحة"، من إصابة سابقة برصاصة في بطنه تعرض لها قبل اعتقاله، تسبب له مشاكل صحية مزمنة، حيث يشتكي الأسير من ضيق بالتنفس وتشنج في أطراف جسده وفي كثير من الأحيان يفقد الوعي، كما أنه يعاني من خروج دم مع البول، وقد راجع عيادة السجن مرات عديدة، لكن لم تقدم أي علاج حقيقي لحالته واكتفت بإعطائه المسكنات.