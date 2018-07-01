الخليل: الاحتلال يقمع اعتصاماً احتجاجياً على مصادرة أراضِ لصالح المستوطنين

الخليل- وطن: شارك عشرات المواطنين، اليوم الأحد، في اعتصام احتجاجي على مصادرة قوات الاحتلال مساحات من الأراضي الزراعية في بلدة بني نعيم شرق محافظة الخليل.

ونظم المواطنون اعتصامهم على أراضيهم الواقعة في محيط مستوطنة "بني حيفر"، وحاصر جنود الاحتلال الفعالية، وأعلنوا المكان منطقة عسكرية مغلفة.

ووقع عراك بين المشاركين في الاعتصام وجماعات من المستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على المعتصمين.

ورفع المشاركون بالاعتصام الأعلام الفلسطينية، ورددوا الشعارات والهتافات الدّاعية إلى رحيل المستوطنين عن أراضيهم، فيما ردّ المستوطنون بالسباب والتهديدات.

وأوضح المشاركون أنّ المستوطنين استولوا مؤخرا على نحو 100 دنم من أراضيهم المزروعة بالأشجار المثمرة، وتحول إجراءات الاحتلال والمستوطنين خلال الفترة الماضية دون الوصول إلى أراضيهم التي يعتاشون عليها.

وأشاروا إلى أنّ المستوطنة مقامة منذ نحو 40 عامًا على الأراضي الفلسطينية، وتحاول التوسّع على حساب أراضيهم باستمرار.

وجدّدوا عزمهم على الاستمرار في احتجاجاتهم حتّى إيصال صوتهم لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وللمستوطنين، كما سيواصلون في الوقت نفسه الأنشطة القانونية لإجبار المستوطنين على الرحيل عن الأراضي الفلسطينية.