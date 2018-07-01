للمرة الثانية.. تجديد الاعتقال الإداري للأسير سليم الرجوب

الخليل- وطن: جددت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري بحق أسير من الخليل.

وقالت مصادر محلية إن مخابرات الاحتلال أبلغت الأسير سليم يوسف الرجوب، من دورا جنوب الخليل بتجديد اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي، علماً أنه كان من المقرر الإفراج عنه اليوم.

وكان الاحتلال اعتقل الأسير الرجوب في الثاني من يناير الماضي، تزامناً مع اقتحام منزل عمه رزق الرجوب وإجراء عمليات حفر فيه، وهو أسير محرر أمضى عدة أعوام في سجون الاحتلال.