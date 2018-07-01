بفعل الطائرات الحارقة.. 11 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة منذ الصباح

وطن: اندلع حريق ضخم، اليوم الأحد، في مستوطنة بغلاف قطاع غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية باندلاع حريق ضخم في مستوطنة "كفار سعد" بفعل بالونات حارقة تم إطلاقها من قطاع غزة.

وقالت إن طواقم الإطفاء تحاول إخماد هذا الحريق الضخم، مشيرة إلى أن الحريق في كفار سعد يرفع عدد الحرائق منذ صباح اليوم لـ 12.

واندلع 11 حريقا في مناطق مختلفة بمستوطنات "غلاف غزة، بفعل طائرات وبالونات حارقة شرق القطاع.

وأفادت مصادر محلية باندلاع حريق في مستوطنة "بئيري" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بفعل بالون حارق.

وقال موقع "يسرائيل هيوم" العبري،" إن العديد من طواقم الإطفاء يكافحون لإخماد حريق اندلع في الحقول في نتيفوت شرقي ناحل عوز".

ونشر جيش الاحتلال منظومة ليزرية لإسقاط الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة عن بعد. ولكن ثبت فشلها.