معبر رفح يستأنف عمله غداً.. وهذه آلية السفر من خلاله
01.07.2018 06:59 PM
غزة- وطن: ابلغت السلطات المصرية الجانب الفلسطيني بفتح معبر رفح، غداً الاثنين، بعد اغلاق استمر يومين بمناسبة الاحتفالات المصرية.
و أعلنت داخلية غزة أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الإثنين 2 تموز 2018، سيكون *للحافلات (من الأولى حتى الرابعة) من الكشف المُعلن يوم الأربعاء الماضي.
و دعت الوزارة المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة *التواجد غداً الساعة 7:00 ص في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.
كما على المسافرين في باقي الحافلات انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.