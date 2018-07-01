معبر رفح يستأنف عمله غداً.. وهذه آلية السفر من خلاله

غزة- وطن: ابلغت السلطات المصرية الجانب الفلسطيني بفتح معبر رفح، غداً الاثنين، بعد اغلاق استمر يومين بمناسبة الاحتفالات المصرية.

و أعلنت داخلية غزة أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الإثنين 2 تموز 2018، سيكون *للحافلات (من الأولى حتى الرابعة) من الكشف المُعلن يوم الأربعاء الماضي.

و دعت الوزارة المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة *التواجد غداً الساعة 7:00 ص في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كما على المسافرين في باقي الحافلات انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.