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معبر رفح يستأنف عمله غداً.. وهذه آلية السفر من خلاله

01.07.2018 06:59 PM
معبر رفح يستأنف عمله غداً.. وهذه آلية السفر من خلاله

غزة- وطن: ابلغت السلطات المصرية الجانب الفلسطيني بفتح معبر رفح، غداً الاثنين، بعد اغلاق استمر يومين بمناسبة الاحتفالات المصرية.

و أعلنت داخلية غزة أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الإثنين 2 تموز 2018، سيكون *للحافلات (من الأولى حتى الرابعة) من الكشف المُعلن يوم الأربعاء الماضي.

و دعت الوزارة المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة *التواجد غداً الساعة 7:00 ص في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كما على المسافرين في باقي الحافلات انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.

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