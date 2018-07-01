غزة: جيش الاحتلال يستنفر كتيبة كاملة لإطفاء حرائق البالونات

غزة- وطن: ذكر موقع "روتر" العبري بأن قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، قد حشدت كتيبة نظامية كاملة في قاعدة التدريبات التابعة لها، استعدادا لنشرها في غلاف غزة لتقوم بمهام إطفاء الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

ووفقا للموقع فإن الجيش قد اقتصر حتى اللحظة على استنفار جنود الاحتياط للمشاركة في مهام إطفاء الحرائق، الناجمة عن الطائرات الورقية التي يتم إطلاقها من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، إلا أن الجيش قد قرر للمرة الأولى منذ بداية الأحداث على الحدود مع قطاع غزة استنفار كتيبة كاملة من القوات النظامية للقيام بمهام إطفاء الحرائق في مستوطنات غلاف غزة.