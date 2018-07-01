الاحتلال يستهدف مجموعة شبان شرق الشجاعية بصاروخ استطلاع

غزة- وطن: أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار، مساء اليوم الأحد، صاروخا واحدا على الأقل؛ تجاه مجموعة شبان شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة حربية اسرائيلية بدون طيار، أطلقت صاروخ واحد على الأقل تجاه مجموعة شبان من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقصفت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية عدة مرات، عدداً من الشبان، قالت إنهم من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، مما أدى الى وقوع عدد من الاصابات، حيث تندلع الحرائق في مستوطنات غلاف غزة بشكل يومي بفعل تلك الطائرات.

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن اكثر من 15 حريقا اندلعت في المستوطنات المحاذية بقطاع غزة من صباح اليوم، بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يطلقها الشبان من القطاع.