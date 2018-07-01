محدث: وفاة 3 عناصر من الأمن الوطني وإصابة 5 آخرين بحادث سير جنوب جنين

جنين- وطن: أعلن محافظ محافظة جنين اللواء ابراهيم رمضان، مساء اليوم الأحد، وفاة ثلاثة من عناصر الأمن الوطني واصابة خمسة منهم بجروح مختلفه، ذلك جراء حادث سير ذاتي وقع عند مفرق الشهداء برقين.

وأوضح رمضان في بيان صحفي، إن المركبة التي كانوا يستقلونها في مهمة رسمية اصطدامت بعمود كهرباء الضغط العالي على الشارع الرئيس جنين نابلس، عند مفرق برقين الشهداء وكانت الدورية تسير باتجاه الجنوب، حيث حصل تماس كهربائي مباشرة مع الدورية.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج فيما توفى ثلاثة من جنود الأمن الوطني بعد وصولهم المستشفى لخطورة حالتهم وهم :عدي صوالحه من كفر راعي، ووليد جوابرة من الخليل، وسمير محمد صالح من عسكر القديم في نابلس.

فيما باقي الجرحى بخير و تجاوزوا مرحلة الخطر.