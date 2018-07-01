طهران تحذر من تبعات دخول سفينة أمريكية محملة بمواد كيمياوية إلى الخليج

وطن- وكالات: حذرت القوات المسلحة الإيرانية، من تبعات دخول سفينة أميركية تحمل مواداً كيميائية إلى الخليج لنقلها لسوريا والعراق.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن "الأميركيين استخدموا هذه الطريقة سابقاً لاتهام دمشق باستخدام الكيميائي".

كما أضاف "الأميركيون يلجأون إلى ذرائع لإبقاء وجودهم غير المشروع في سوريا والعراق".

وكان المتحدث باسم القوات المسلّحة الإيرانية اعلن صباح اليوم الأحد أن سفينة أميركية محملة مواداً كيمياوية رست في سواحل إحدى الدول في منطقة الخليج، وقف ما نقلته وكالة فارس الإيرانية.

وأكد مساعد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية للشؤون الثقافية والإعلام العسكري، العميد أبو الفضل شكراتشي، أن سفينة "Ray Cap" دخلت المنطقة مؤخراً برفقة مدمرة أميركية، مشيراً إلى أنها تحظى بسمعة سيئة، إذ كانت قد زارت في السابق بعض المناطق، مثل سوريا والعراق، حيث اتخذت القوات الأميركية إجراءات عسكرية تحت ذريعة استخدام بعض الجهات السلاح الكيميائي.

السفينة الاميركية سبق أن كانت بالقرب من سواحل العراق و سوريا حيث قام الاميركيون بعمليات عسكرية بحجة استخدام الاسلحة الكيميائية.

وأردف العميد شكارتشي قائلا إن "الاميركيين و بعد تلقيهم هزائم متلاحقة من محورالمقاومة باتوا يلجأون الى أساليب خطرة لايجاد الذرائع لاستمرار تواجدهم غير المشروع في المنطقة و خاصة العراق و سوريا"، مشيراً إلى أنهم سبق وأن قاموا مع الحلفاء التابعين لهم بهكذا طرق و اتهموا الحكومة السورية باستخدام المواد الكيميائية في دوما و هو ما لم يثبت أبداً".

وإذّ رأى أن الكشف عن رسو السفينة الأميركية التي تحمل اسم "Ray Cape" و هي محملة بالمواد الكيميائية في احد موانئ احدى الدول الخليجية هو دليل على أن الهجملات الكيميائية السابقة في العراق و سوريا كانت بتخطيط و توجيه من الأميركيين، كشف أن إيران تملك تفاصيل كاملة عن السفينة الاميركية التي تحمل اسم "Ray Cape" و المحمّلة بالمواد الكيميائية الراسية في احدى موانئ الدول الخليجية بما في ذلك المواد الكيميائية التي تحملها و طاقمها و ستعمل على نشر ذلك و الكشف عن اهداف تواجد هذه السفينة الاميركية في المستقبل".

بدوره، أكد موقع MarineTraffic المختص بمتابعة الملاحة في العالم أن السفينة المذكورة رست عند سواحل البحرين وزارت قبل يومين ميناء الشعيبة في الكويت.

(الميادين)