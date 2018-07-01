بوتين يتصل بملك إسبانيا بعد انتصار منتخب روسيا

وطن- وكالات: قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بالملك الإسباني فيليبي السادس بعد مباراة الدور 16 في كأس العالم، التي تأهل المنتخب الروسي فيها إلى دور الـ8 بفوزه على نظيره الإسباني.

وقال بيسكوف "أشاد الرئيس بالبراعة والأداء الرفيع للفريق الإسباني، لكنه أكد على أن التكتيكات التي اختارها فريق التدريب الروسي أثبتت أنها أفضل هذه المرة".

كما أوضح بيسكوف أن بوتين دعا فيليبي السادس إلى زيارة روسيا في أي وقت يناسبه.

وكانت المباراة، التي أقيمت على ملعب لوجنيكي في موسكو، قد انتهت بفوز روسيا بركلات الترجيح. بعد تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، لكن روسيا تمكنت من تسديد 4 ركلات ترجيح مقابل 3 لإسبانيا.

وحضر الملك فيليبي السادس المباراة من المقصورة الرئيسية، كما حضر أيضا رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميديفيدف.

وتقدم المنتخب الإسباني في الدقيقة 12 بهدف ذاتي من سيرجي إجناشيفيتش، قبل أن يتعادل أرتيم دزوبا من ركلة جزاء في الدقيقة 41.