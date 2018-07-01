ترامب: على حكام السعودية تعويضنا عن خسارة نفط إيران

وطن- وكالات: طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، قادة السعودية، بتعويض بلاده عن النفط الذي ستخسره بسبب الخروج من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "الولايات المتحدة توفر الحماية لكثير من دول المنظمة النفطية".

وأوضح ترامب في المقابلة إن أوبك اتفقت الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج "بأقل مما رغبنا.. وعليهم زيادة إنتاجهم بواقع مليوني برميل".

وأضاف أنه "ينبغي عدم نسيان أن من سلبيات خروج أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران خسارة الكثير من النفط، وعلى دول أوبك تعويض النقص.. إيران عدوة للعديد من دول أوبك.. وبالتالي يتوجب عليهم زيادة إنتاج النفط".

وأردف الرئيس الأمريكي قائلا: "تربطني علاقة جيدة للغاية مع ملك السعودية وولي عهده والدول الأخرى وينبغي عليهم زيادة إنتاج النفط".

وكان ترامب أعلن السبت، أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على طلبه بزيادة إنتاج النفط.

وقال ترامب في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر" إن "العاهل السعودي وافق على طلبي بزيادة إنتاج النفط نحو مليوني برميل يوميا، لتعويض فرق انخفاض إنتاج النفط في فنزويلا وإيران".

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت قبل أكثر من أسبوع، على زيادة متواضعة في إنتاج النفط اعتبارا من تموز/ يوليو المقبل.



بدوره نفى مسؤول سعودي لصحيفة "وول ستريت جورنال"، موافقة العاهل السعودي على طلب ترامب، وقال إن "المملكة لم تقدم وعدا محددًا للسيد ترامب، بل أكدت للولايات المتحدة قدرتها على تلبية الطلب".

وقالت "رويترز" إن السعودية (أكبر منتج في أوبك)، أقنعت منافستها إيران (ثالث أكبر منتج في أوبك)، بالتعاون وسط دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة في خفض أسعار الخام وتجنب حدوث نقص في المعروض.

وأضافت الوكالة: "يبدو أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أقنع نظيره الإيراني بيجن زنغنه بدعم زيادة الإنتاج قبل ساعات فقط من اجتماع أوبك".

(عربي 21)