يورجنسن يسجل أسرع أهداف مونديال روسيا

وطن- وكالات: سجل اللاعب ماتياس يورجنسن الهدف الأول للمنتخب الدنماركي في مرمى كرواتيا، والذي جاء قبل انتهاء الدقيقة الأولى من المباراة التي تجمعهما في ثمن نهائي مونديال روسيا 2018.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إن الهدف الذي سجله يورجنسن بعد 57 ثانية من انطلاق المباراة، هو أسرع هدف في هذه النسخة حتى الآن، وفي تاريخ البطولة ككل منذ هدف الأميركي كلينت ديمبسي في عام 2014، بعد 29 ثانية في مرمى المنتخب الغاني.

يذكر أن المنتخب الكرواتي استطاع أن يعادل النتيجة سريعًا، وبعد أقل من دقيقتين سجل المهاجم ماريو مانزوكيتش هدف التعادل لكرواتيا.