ببجاحة.. لابيد ويعلون يطالبان المجتمع الدولي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل

وطن- وكالات: دعا كل من رئيس حزب (هناك مستقبل) يائير لابيد، ووزير جيش الاحتلال السابق موشيه يعلون، المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إلى الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.

وفي مقال مشترك نشره لابيد ويعلون في موقع (Times of Israel) الإخباري، اعتبرا أن مثل هذا الاعتراف سيكون بمثابة جباية الثمن المناسب من "الدكتاتور السوري بشار الأسد الذي أقدم خلال سنوات الحرب على ذبح أكثر من نصف مليون من أبناء شعبه". وفق تصريحاتهم

واختتم المقال الذي نشرته قناة (مكان) الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية، بدعوة الإدارة الأميركية وكلا الطرفين - الجمهوريين والديمقراطيين - إلى قيادة عملية دولية للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتل.