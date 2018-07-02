جيش الاحتلال: فلسطينيون اجتازوا السياج مع غزة ونفذوا "هجمات لاسعة"

غزة- وطن: ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن شبانا فلسطينيين اجتازوا السياج الحدودي في جنوب قطاع غزة أمس، وأضرموا النار في المعدات العسكرية في موقع قناصة غير مأهول تابع لجيش الاحتلال.

واضافت الصحيفة انه تم استدعاء القوات العسكرية إلى مكان الحادث، بعد ان انسحبوا الشبان إلى قطاع غزة دون أن يصابوا بأذى.

ويصف جيش الاحتلال مثل هذه الأحداث بـ"الهجمات اللاسعة" ويزعم أن حماس مسؤولة عنها وتقف وراءها.

ووفقاً للاحتلال، فإن حماس مسؤولة أيضاً عن المظاهرات على حدود غزة يوم الجمعة، وكذلك عن الطائرات الورقية الحارقة في الأسابيع الأخيرة على طول حدود قطاع غزة.

وتواصلت، يوم أمس أيضا، حرائق الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة، حيث سجل اندلاع حوالي 35 حريقا متعمدا.