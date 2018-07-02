غزة على موعد مع مسيرة نسوية حاشدة غدا لكسر الحصار شرق غزة

غزة- وطن: دعت لجنة المرأة في الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار قطاعات المرأة المختلفة والمنظمات النسوية والكتل الطلابية والاتحادات العاملة في مجال المرأة إلى المشاركة الواسعة في الحشد النسوي الكبير والذي تنظمه اللجنة في مخيم العودة بملكة شرقي غزة غداً الثلاثاء الموافق 3/7/2018 الساعة الخامسة مساءً، تحت شعار (فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار)، تأكيداً على استمرار مسيرات العودة، وتوجيه رسائل قوية بأن شعبنا الفلسطيني بكافة قطاعاته وفي الطليعة منه المرأة الفلسطينية صانعة الانتصارات ورمز التضحية والعطاء مستمرون جميعاً في مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها وفي مواجهة مشاريع التصفية.

وطالبت لجنة المرأة الفلسطينية لمسيرات العودة أبناء شعبنا في الضفة والداخل الفلسطيني المحتل وفي الشتات إلى تنظيم فعاليات مماثلة تزامناً مع الفعالية الكبرى غداً الثلاثاء في قطاع غزة، موجهة التحية إلى التحركات والفعاليات والأنشطة النسوية الواسعة المساندة لشعبنا وللمرأة الفلسطينية، والتي تعكس وفاءً وإسناداً للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.

وأكدت اللجنة أن "هذه الفعالية الضخمة للمرأة الصامدة رغم الحصار والتي تعيش المعاناة بسبب الاحتلال في القطاع ستحمل رسائل واضحة بأن لا أحد يستطيع أن يتجاهل حقوقنا وثوابتنا ومطالب شعبنا العادلة وعلى رأسها حق العودة وكسر الحصار الذي يعني لنا أن نمتلك الحرية الكاملة في التحرك والسفر والتبادل التجاري في العالم الخارجي دون قيود، معلنين رفضنا لكل مشاريع التصفية للقضية الوطنية".

وأعلنت أنه بالتزامن مع المسيرة سيكون فعاليات نسوية أخرى تضامنية في – مارون الراس وفي بيروت بلبنان وحيفا الأحرار – والعديد من العواصم العربية والأجنبية.