استراليا توقف دعمها المالي للسلطة بزعم الخشية من تخصيصها للاسرى

رام الله - ترجمة خاصة وطن: اعلنت وزيرة الخارجية الاسترالي جولي بيشوب ان حكومة بلاده اوقفت دعمها المالي المباشر للسلطة الفلسطينية من خلال البنك الدولي، والذي يبلغ 10 مليون دولار سنويا.

وعللت بيشوب قرارها من خشيتها ان تصل هذه الاموال الى عائلات الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وبمقتضى القرار فأن استراليا سوف تحول الاموال، حسب بيشوب الى برنامج الامم المتحدة الخاص بتحسين الرعاية الصحية والغذاء والماء وشبكات الصرف الصحي والاسكان في فلسطين.

وتابعت انها كانت ابرقت للسلطة الفلسطينية مطالبة بضمانات ان لا تصل الاموال الى الفلسطينين المدانين بارتكاب اعمال عنف، على حد تعبيرها.

وتابعت بانها على ثقة ان الاموال الاسترالية يساء استخدامها من قبل السلطة الفلسطينية وهو ما يضر بعملية السلام.

عن صندي مورننغ هيرالد الاسترالية