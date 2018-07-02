إتلاف طن مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية في الظاهرية

الخليل- وطن: أتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الصحة وبقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية اليوم الاثنين في بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل طن مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية انه "بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود الكمية بأحد المخازن ببلدة الظاهرية، وعليه تم تحريك دورية مشتركة مع مديرية الصحة وبإسناد من جهاز الشرطة للمكان وبعد الحصول على إذن تفتيش من نيابة الجرائم الاقتصادية للمكان وبعد البحث والمعاينة للمكان تم ضبط الكمية التي يبدو عليها علامات تلف وتخمر واضحة وانتهاء صلاحيتها، وبناء عليه تم أخذ قرار الاتلاف على الفور بقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية حسب الأصول واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة" .