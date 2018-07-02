اكتشاف جين عمره 500 مليون سنة ينظم جهاز المناعة

وطن- وكالات: حدد باحثون أستراليون جينا قديما يلعب دورا أساسيا في تنظيم عمل جهاز المناعة، ويأمل الباحثون أن يساعد هذا الاكتشاف في تطوير مسارات جديدة لعلاج عدة أمراض من السرطان إلى السكري.

وأجرى الدراسة الطبية باحثون، منهم كاميرون ستيوارت وريبيكا أمبروز، ونشرت في مجلة الكيمياء البيولوجية.

وأطلق على الجين المكتشف اسم "سي 6 أورف 106" (C6orf106) ويعرف اختصارا بـ"سي 6"، ويفترض أنه موجود منذ أكثر من خمسمئة مليون سنة.

وقال ستيوارت إن "جهاز المناعة لدينا ينتج بروتينات تدعى السيتوكينات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة والعمل على منع الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى من التكاثر والتسبب في المرض".

وأضاف أن جين "سي 6" ينظم هذه العملية عن طريق إيقاف إنتاج بعض السيتوكينات لمنع استجابة المناعة لدى الشخص من التصاعد خارج نطاق السيطرة.

(الجزيرة نت)