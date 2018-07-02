نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبي: العمل ماض لتحقيق مشروع محطة التحلية المركزية في غزة

عمان- وطن: أكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو سكانابييكو، البنك سيواصل عمله ودعمه لسلطة المياه للعمل سويا على البدء بتنفيذ مشروع التحلية في قطاع غزة.

جاء ذلك ضمن لقاء منفصل جمع سكانابييكو برئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم خلال مشاركتهما في أعمال مؤتمر دعم دول حوض المتوسط.

وخصص اللقاء لبحث الخطوات المستقبلية المطلوب العمل بها لتنفيذ مشروع محطة التحلية المركزية الذي يُعتبر الحل الاستراتيجي لتوفير المياه اللازمة لـأكثر من مليوني فلسطيني، وإنقاذ غزة من الكارثة البيئية المحدقة بها في العام 2020.

جاء اللقاء في إطار بحث اليات العمل والخطوات الواجب اتخاذها من كافة الأطراف للمضي قدما في تنفيذ المشروع ضمن المراحل المعدة وبضمان عدم حدوث تأخير لأهمية انجازه بحلول العام 2020.

وأكد الوزير غنيم أن مشروع التحلية يقع على رأس أولويات سلطة المياه وانه وبشكل مستمر يتم تحقيق تقدم فيه إن كان على مستوى الدراسات او الشركات المنفذة والعقود اللازمة وتوفير الخبراء والمختصين لضمان تنفيذ المشروع بالجودة والتقنية الفنية والإدارية المطلوبة.