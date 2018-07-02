الاحتلال يعتقل 3 شبان على حدود رفح بعد اصابتهم ويعلن استشهاد اثنين

غزة- وطن: أطلق جيش الاحتلال المتمركز على حدود قطاع غزة الشرقية، رصاصه على مجموعة شبان شرق رفح كانوا قرب السياج الفاصل مع أراضي الخط الأخضر.

ووفقاً لجيش الاحتلال، فإن قواته اعتقلت 3 شبان بعد اطلاق الرصاص عليهم وإصابتهم، بحجة محاولتهم التسلل الى أراضي الخط الأخضر، شرق رفح.

وأعلن الاحتلال استشهاد شابين بعد اصابتهما واعتقالهما، فيما قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان بعد اصابتهم، فيما وصل فتى بعمر الـ 16 عاماً مستشفى أبو يوسف النجار في رفح وحالته متوسطة.

وتنوه وطن أن ما أعلن عنه هو رواية جيش الاحتلال فقط، ولم يصدر عن وزارة صحة غزة أي تصريحات بهذا الشأن.

يتبع..