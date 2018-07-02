الحية: نرحب بأي جهد ينهي حصار غزة

رام الله -وطن: قال نائب قائد حماس في غزة خليل الحية إنّ الاحتلال يسوق الوهم لشعبه بالحديث عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى، مؤكدًا جهوزية حركته لعقد أي صفقة "على أصولها والعدو يعرف ما هو المطلوب منه".

وأضاف الحية، في حديث مع صحيفة "الرسالة" أنّ "الحديث عن صفقة التبادل مسار لا يجوز اللعب فيه بأعصاب الناس، وعلى قيادة العدو أن تكفي عن بث الوهم والكذب على شعبها وعوائل الجنود الأسرى لدى كتائب القسام".

وأعلنت كتائب القسام عن أسر جندي اسرائيلي يدعى شاؤول آرون خلال العدوان الأخير على غزة، فيما لا يزال مصير الضابط جولدن هدار غامضًا بعدما فقد الاتصال بمجموعته الآسرة، دون أن تفصح الكتائب لاحقا عن أي معلومة بشأن مصيره، كما أن الاحتلال يتحدث عن أسير آخر يدعى أبراهام مغنيسوم واثنين آخرين من جنوده في النقب.

وأعلن الحية ترحيب حركته بأي جهد من شأنه أن ينهي الحصار، "بلا أثمان سياسية أو اشتراطات"، فغزة جديرة بأن تعيش بأمن وأمان، كونها رافعة للمشروع الوطني، وفق تعبيره.

وشدد الحية على أن غزة "لن تكون ضمن مشاريع تصفية القضية"، مؤكدًا على وحدة الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة وغزة، "فهي لا تقبل القسمة ولا الانفصال عن بعضها البعض".

وفي غضون ذلك، كشف الحية عن محددات حركته لاستئناف المصالحة مع فتح، "فالمصالحة تبدأ بـرفع كل العقوبات عن غزة، كونها تمثل جريمة وطنية وانسانية وتعتبر عارًا على كل فلسطيني ينسق مع الاحتلال في الضفة وينسق معه في خنق وقتل قطاع غزة".

ويتمثل المحدد الثاني في التوافق على عقد اجتماع مجلس وطني توحيدي، يجمع كل مكونات الشعب الفلسطيني لتطبيق كل ما جرى التوافق عليه، من "انتخابات عامة في التشريعي والرئاسي والوطني"، وهذه هي الخطوات الحقيقية لمن أراد المصالحة.

وطالب الحية حركة فتح بمراجعة مساراتها في قضية المصالحة، واعادة قراءتها لمواقف حماس الاخيرة منها، "فيجب أن تذعن وتقر بأنها أخطأت في قراءة مواقف حماس بمسيرة المصالحة، وعليها أن تستجيب للمطالب الوطنية الداعية لرفع كل الاجراءات الانتقامية عن القطاع".

وأوقفت حركة "فتح" مسار المصالحة بعد مسرحية محاولة استهداف رئيس وزراء فتح رامي الحمد الله، حيث ادعت الحركة أن حماس من تقف خلف هذه المحاولة، قبل أن تكشف الأخيرة عن وقوف جهاز مخابرات رام الله خلف الحادثة.